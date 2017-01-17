17.01.2017 | 10:03

В Пензенской области за минувшие выходные было выявлено пять нарушений охотничьего законодательства, в том числе два факта незаконной добычи животных.

Так, на территории Пачелмского района жертвой браконьеров (трех жителей региона) стал самец кабана. По данному факту составили протокол об административном правонарушении. Теперь гражданам придется заплатить штрафы в размере до четырех тысяч рублей и возместить ущерб на сумму 45 тысяч.

В Колышлейском районе была незаконно убита самка косули. Произошло это в то время, когда охота на данный вид запрещена. Нарушители передвигались на снегоходах. Ущерб составил 100 тысяч рублей.

«В настоящее время материалы, необходимые для возбуждения уголовного дела, направлены в отдел полиции по Колышлейскому району. За данное нарушение предусмотрена ответственность по ст. 258 УК РФ», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном минлесхозе.

Наказанием за незаконную охоту с применением механического транспортного средства, совершенную группой лиц, может быть штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет.