17.01.2017 | 09:13

На территории государственного зоологического заказника регионального значения «Ломовский», расположенного в Лунинском районе, обнаружены следы добычи охотничьих ресурсов (предположительно, кабана).

Признаки нарушения выявили сотрудники Центра особо охраняемых и иных природных территорий и акваторий Пензенской области в минувшую субботу, 14 января.

На месте преступления обнаружены следы человека и снегохода (они вели в жилой сектор поселка Лугового Лунинского района).

«Охотоведы незамедлительно доложили о произошедшем в дежурную часть отдела полиции Лунинского района. Все материалы по данному факту переданы для проведения проверки», - сообщается на сайте регионального минлесхоза.

Нарушителю законодательства грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, либо арест на срок до шести месяцев.