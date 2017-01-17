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Криминал | В Ломовском заказнике обнаружены следы браконьера

17.01.2017|09:13
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На территории государственного зоологического заказника регионального значения «Ломовский», расположенного в Лунинском районе, обнаружены следы добычи охотничьих ресурсов (предположительно, кабана).

Признаки нарушения выявили сотрудники Центра особо охраняемых и иных природных территорий и акваторий Пензенской области в минувшую субботу, 14 января.

На месте преступления обнаружены следы человека и снегохода (они вели в жилой сектор поселка Лугового Лунинского района).

«Охотоведы незамедлительно доложили о произошедшем в дежурную часть отдела полиции Лунинского района. Все материалы по данному факту переданы для проведения проверки», - сообщается на сайте регионального минлесхоза.

Нарушителю законодательства грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, либо арест на срок до шести месяцев.

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Гость|17.01.2017 09:27|

Следы человека 47 размера и снегохода... Шли рядом, разговаривали, покуривали...

Гость|17.01.2017 09:28|

а на фото вообще не понять чьи следы

Гость|17.01.2017 09:39|

Там Москвин бывает? Как стати дела у егеря с Пачелмы Хватова при котором нашли 8 тушек кабанов и 2 лосей?

Гость|17.01.2017 09:42|

В Башмаково езжайте, там беспредел страшный творится, постоянная стрельба и шум снегоходов! Поражает тупость Князева, Огуреева, которые сидят и ни чего не делают. лодыри. Не исключено, что они могут быть протеже всего этого. Когда же поставят нормальных егерей, а этих пенсионеров уберут!

Гость|17.01.2017 09:43|

У Хватова ни чего не нашли, это все сказки! Если бы такой арсенал нашли, лешили бы оружия и отправили на поселение! А у него дела норм, обычные сплетни, обычных завистников!

Имя: Гость
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