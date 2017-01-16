16.01.2017 | 14:27

30-летняя жительница Заречного обратилась в полицию с заявлением о краже телефона. Женщина рассказала, что потеряла его около магазина на улице Моховой, а впоследствии аппарат похитили.

Выехавшие на место участковые уполномоченные полиции в ходе оперативных мероприятий установили, что к совершению преступления причастна 29-летняя местная жительница, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности.

У подозреваемой изъяли похищенный телефон, и она призналась в содеянном.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном УМВД России.