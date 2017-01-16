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Криминал | В отношении нашедшей телефон зареченки возбудили уголовное дело

16.01.2017|14:27
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30-летняя жительница Заречного обратилась в полицию с заявлением о краже телефона. Женщина рассказала, что потеряла его около магазина на улице Моховой, а впоследствии аппарат похитили.

Выехавшие на место участковые уполномоченные полиции в ходе оперативных мероприятий установили, что к совершению преступления причастна 29-летняя местная жительница, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности.

У подозреваемой изъяли похищенный телефон, и она призналась в содеянном.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном УМВД России.

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Гость|16.01.2017 14:43|

нашла или похитила?

Если дурилка его потеряла, а кто-то нашел, то причем тут уголовное дело?

Гость|16.01.2017 14:49|

penzainform.ru писал(a):

Женщина рассказала, что потеряла его около магазина на улице Моховой
penzainform.ru писал(a):
в ходе оперативных мероприятий установили, что к совершению преступления причастна 29-летняя местная жительница,
Как получилось преступление? Одна потеряла, другая нашла, в чем заключается преступление?

Гость|16.01.2017 14:51|

Гость писал(a):

Как получилось преступление?
Преступление - халатное отношение к вещам повлекшее потерю телефона. Посадить на три года.

Гость|16.01.2017 15:28|

Кто то теряет, а кто то находит.

Имя: Гость
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