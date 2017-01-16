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Криминал | В Нижнем Ломове спор о воспитании внуков закончился убийством

16.01.2017|12:28
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Следственное управление СК РФ по Пензенской области возбудило уголовное дело в отношении 67-летнего жителя Нижнего Ломова. Мужчине инкриминируется убийство 74-летнего приятеля.

Тело погибшего с огнестрельным ранением головы было обнаружено днем 15 января в квартире подозреваемого.

По данным следствия, мужчины вместе распивали спиртное и между ними разгорелся спор на тему воспитания внуков. «В ходе конфликта хозяин квартиры вооружился охотничьим ружьем и выстрелил в голову потерпевшего. От полученных травм пенсионер скончался на месте», - сообщили в следственном управлении.

Подозреваемый задержан, он дал признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.

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Гость|16.01.2017 12:36|

Так селезень же убит (судя по фото), где пенсионер?

Имя: Гость
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