16.01.2017 | 12:28

Следственное управление СК РФ по Пензенской области возбудило уголовное дело в отношении 67-летнего жителя Нижнего Ломова. Мужчине инкриминируется убийство 74-летнего приятеля.

Тело погибшего с огнестрельным ранением головы было обнаружено днем 15 января в квартире подозреваемого.

По данным следствия, мужчины вместе распивали спиртное и между ними разгорелся спор на тему воспитания внуков. «В ходе конфликта хозяин квартиры вооружился охотничьим ружьем и выстрелил в голову потерпевшего. От полученных травм пенсионер скончался на месте», - сообщили в следственном управлении.

Подозреваемый задержан, он дал признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.