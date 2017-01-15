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Криминал | Судимый кузнечанин угнал у сожительницы автомобиль

15.01.2017|13:56
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Кузнечанке понадобилась помощь сотрудников правоохранительных органов, для того чтобы привлечь к ответственности сожителя.

«В полицию обратилась с заявлением 42-летняя гражданка. По словам женщины, ее сожитель совершил угон автомобиля ВАЗ-2106, который был припаркован возле дома на улице Куйбышева», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления МВД.

37-летний злоумышленник воспользовался ключами, которые забрал у кузнечанки.

Узнав о преступлении, стражи порядка передали ориентировку на розыск машины и задержание предполагаемого угонщика всем нарядам полиции. Через некоторое время сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы остановили подозреваемого за рулем похищенного автомобиля. Он был доставлен в отдел полиции.

На допросе мужчина признался в содеянном. Ранее он уже был судим, и теперь ему грозит новое судебное разбирательство.

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Гость|15.01.2017 14:24|

Зачем вы девушки судимых лююбите..Ненастоящая у них любоФь

Гость|15.01.2017 15:00|

Она сама была обязана подарить ему этот автомобиль. Раз не подарила, то ему пришлось самому его забрать. Тоже мне женщина

Гость|15.01.2017 15:10|

Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav

Гость|15.01.2017 15:19|

penzainform.ru писал(a):

уже был судим, и теперь ему грозит новое судебное разбирательство.
Милые бранятся только тешатся. Пятилетняя разница, она ему в мамы годится, вот дитятко и развлекается. Атата по попе.

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