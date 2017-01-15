15.01.2017 | 13:56

Кузнечанке понадобилась помощь сотрудников правоохранительных органов, для того чтобы привлечь к ответственности сожителя.

«В полицию обратилась с заявлением 42-летняя гражданка. По словам женщины, ее сожитель совершил угон автомобиля ВАЗ-2106, который был припаркован возле дома на улице Куйбышева», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления МВД.

37-летний злоумышленник воспользовался ключами, которые забрал у кузнечанки.

Узнав о преступлении, стражи порядка передали ориентировку на розыск машины и задержание предполагаемого угонщика всем нарядам полиции. Через некоторое время сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы остановили подозреваемого за рулем похищенного автомобиля. Он был доставлен в отдел полиции.

На допросе мужчина признался в содеянном. Ранее он уже был судим, и теперь ему грозит новое судебное разбирательство.