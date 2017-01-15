В Лунинском районе возбуждено уголовное дело по факту кражи, жертвой которой стала 51-летняя жительница села Лесной Вьяс.
Обратившись в полицию, женщина рассказала, что неизвестные похитили от ее домовладения стог сена массой 1 500 кг.
«На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили: к совершению преступления причастны двое местных жителей в возрасте 39 лет и 41 года», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления МВД.
На допросе оба подозреваемых признались в содеянном. Похищенное сено было изъято. Теперь мужчинам грозит уголовная ответственность.
Получат лет 5. Россия же, надо миллиардами воровать, сидели бы под домашним арестом.