14.01.2017 | 10:50

В одну из пензенских больниц скорая помощь доставила женщину с ножевыми ранениями. Медики сообщили о криминальном характере телесных повреждений пациентки в отдел полиции № 1.

Стражи порядка немедленно начали выяснять обстоятельства инцидента. По словам женщины, ее в собственном доме ударил ножом родной сын.

Полицейские задержали 23-летнего пензенца, ранее судимого, прямо на месте происшествия. Как выяснилось, он нигде не работает и живет на деньги матери.

Подозреваемый рассказал, что накануне они вместе отмечали праздник и употребляли спиртное. Затем родственники рассорились, и сын ушел из дома, а вернувшись вечером, потребовал у матери денег. Та заявила, что у нее их нет. Разъяренный парень схватил нож и ударил мать в грудь.

Теряя сознание, женщина попросила сына вызвать скорую. Прибывшие медики оказали пострадавшей первую помощь и доставили ее в больницу.

«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. В настоящее время обвиняемый заключен под стражу», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.