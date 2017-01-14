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Криминал | 23-летний пензенец ударил ножом мать, отказавшую ему в деньгах

14.01.2017|10:50
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В одну из пензенских больниц скорая помощь доставила женщину с ножевыми ранениями. Медики сообщили о криминальном характере телесных повреждений пациентки в отдел полиции № 1.

Стражи порядка немедленно начали выяснять обстоятельства инцидента. По словам женщины, ее в собственном доме ударил ножом родной сын.

Полицейские задержали 23-летнего пензенца, ранее судимого, прямо на месте происшествия. Как выяснилось, он нигде не работает и живет на деньги матери.

Подозреваемый рассказал, что накануне они вместе отмечали праздник и употребляли спиртное. Затем родственники рассорились, и сын ушел из дома, а вернувшись вечером, потребовал у матери денег. Та заявила, что у нее их нет. Разъяренный парень схватил нож и ударил мать в грудь.

Теряя сознание, женщина попросила сына вызвать скорую. Прибывшие медики оказали пострадавшей первую помощь и доставили ее в больницу.

«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. В настоящее время обвиняемый заключен под стражу», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

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Гость|14.01.2017 11:04|

С ножевым ранением, он же один раз ударил.

Гость|14.01.2017 11:13|

10 лет не спасут, надо убивать таких.

Гость|14.01.2017 11:17|

ебанутый

Гость|14.01.2017 11:29|

Куда катится народ.. это просто вырождение.

Гость|14.01.2017 11:32|

Надо думать от кого рожать.

Гость|14.01.2017 11:37|

Пить поменьше надо с сынком. Бумеранг...

Имя: Гость
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