14.01.2017 | 16:21

В одном из пензенских домов по окончании праздничного застолья разыгралась драма.

«Родственники поссорились, мужчина вышел из дома. Вернувшись, он начал требовать у матери денег. Она отказала, и тогда сын ударил ее ножом в грудь», - сообщила зам. начальника отдела полиции № 2 СУ УМВД России по г. Пензе Елена Козлова.

Женщина стала терять сознание и попросила сына вызвать ей скорую.

Врачи сообщили о происшествии в полицию. Подозреваемого задержали.

«Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 23-летний житель Пензы. Он нигде не работает, находился на иждивении своей матери», - уточнила Елена Козлова.

Теперь пензенцу грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас задержанный находится под стражей.