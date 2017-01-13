13.01.2017 | 10:58

В Пензе проводится проверка по факту кражи, жертвой которой стал 18-летний местный житель.

С банковской карты юноши было похищено 85 тысяч рублей. Обнаружив пропажу денег, он обратился в правоохранительные органы.

«Сотрудники уголовного розыска установили, что заявитель распивал спиртное со знакомым. Тот, воспользовавшись чужой картой, через банкомат перевел средства на свой счет», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления МВД.

На допросе подозреваемый - 18-летний житель села Наровчат - признался в содеянном и пояснил, что потратил похищенные деньги на личные нужды.

В ближайшее время по факту кражи будет принято процессуальное решение.