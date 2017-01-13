13.01.2017 | 16:48

В четверг, 12 января, в селе Хопер Колышлейского района произошла трагедия. В своей квартире был обнаружен мертвым 36-летний местный житель. На теле имелись признаки насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Под подозрение следователей попал 22-летний житель Пензы, который 11 января приехал в Хопер навестить родственников. На следующий день, выпив спиртного, парень вспомнил, что один из сельчан когда-то оскорбил его, взял кухонный нож и направился к нему в дом.

Разыскав обидчика, незваный гость ударил его лезвием в грудь, а затем вернулся домой и лег спать. Ранение оказалось смертельным: через непродолжительное время сельчанин скончался.

«Злоумышленник был задержан и дал признательные показания. В ближайшее время будет решен вопрос о заключении его под стражу и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщается на сайте Следственного управления СК России по Пензенской области.