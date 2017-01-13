13.01.2017 | 17:49

30-летняя жительница Пензы обвиняется в даче заведомо ложных показаний в суде. Таким образом женщина пыталась создать алиби своему сожителю.

Вечером 2 ноября 2015 года около дома на улице Чкалова он подошел сзади к гулявшему с собакой 15-летнему подростку и ударил его по голове металлической трубой. Юноша упал, и нападавший нанес ему еще несколько ударов, похитил мобильный телефон и скрылся.

Суд приговорил злоумышленника к 6 годам 6 месяцам колонии строгого режима. При рассмотрении уголовного дела сожительница мужчины, допрашиваемая в качестве свидетеля, заявила, что в тот вечер он находился у нее дома.

«Однако суд отнесся критически к ее показаниям, данным в ходе судебного заседания, поскольку они опровергались совокупностью представленных стороной обвинения доказательств, в том числе ее собственными показаниями, данными ранее в ходе предварительного следствия», - сообщили в Следственном управлении СК РФ по Пензенской области.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.