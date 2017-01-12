12.01.2017 | 15:15

Кража переросла в убийство. В селе Засурском Лунинского района в погребе собственного дома было обнаружено тело 60-летней местной жительницы.

Сфера деятельности женщины заставила следователей отработать широкий круг общения погибшей. Мотивы преступления были очевидны.

«Она занималась торговлей: продавала жителям села продукты и алкогольные напитки. О том, что у нее имеются деньги, знала большая часть населения», - сообщил заместитель начальника УМВД России по Пензенской области Вадим Ковтун.

В результате оперативных действий удалось задержать предполагаемого убийцу. Им оказался 15-летний родственник покойной. Следователи восстановили картину преступления.

«В вечернее время 5 января подозреваемый на почве личных неприязненных отношений нанес пенсионерке ножом колото-резаные раны в область шеи и лица. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия», - пояснила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Людмила Фомина.

Задержанный ранее уже был судим за кражу и вообще оказался натурой весьма криминальной. При задержании он вел себя вызывающе, дерзко.

«Он бросился на сотрудников полиции с угрозами (в том числе убийства)», - уточнил Вадим Ковтун.

В настоящее время подросток находится под стражей. Ему предъявлено обвинение в убийстве.