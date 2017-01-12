Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|12 янв 2017|13:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  63.28  |  $  59.50
 

Криминал | 25-летняя пензячка призналась в краже пледа, постельного белья и тюля

12.01.2017|12:14
Печать

В полицию Пензы обратилась за помощью женщина-предприниматель, которая сообщила, что вечером из ее магазина, расположенного на проспекте Победы, злоумышленник похитил с витрины часть товара, а именно: три комплекта постельного белья, меховой плед, а также три рулона тюля различной ширины.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов во время оперативно–разыскных мероприятий установили причастность к совершению преступления 25-летней жительницы Пензы.

«Она была опрошена и призналась в содеянном. Похищенное изъято», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!