12.01.2017 | 12:14

В полицию Пензы обратилась за помощью женщина-предприниматель, которая сообщила, что вечером из ее магазина, расположенного на проспекте Победы, злоумышленник похитил с витрины часть товара, а именно: три комплекта постельного белья, меховой плед, а также три рулона тюля различной ширины.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов во время оперативно–разыскных мероприятий установили причастность к совершению преступления 25-летней жительницы Пензы.

«Она была опрошена и призналась в содеянном. Похищенное изъято», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.