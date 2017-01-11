11.01.2017 | 12:38

34-летний житель села Средняя Елюзань Городищенского района предстанет перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своей супруги. В качестве орудия преступления мужчина использовал кирпич.

Согласно материалам дела, в январе 2016 года обвиняемый в гараже на территории своего домовладения поссорился с женой из–за того, что та плохо почистила пылесосом салон автомобиля.

«В ходе бытового конфликта гражданин нанес потерпевшей не менее двух ударов кирпичом в область груди, причинив переломы трех ребер с правосторонним пневмотораксом, что вызвало длительное расстройство ее здоровья», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Нанесенные телесные повреждения оценены экспертизой как тяжкий вред здоровью женщины.

Уголовное дело направлено в Городищенский районный суд для рассмотрения по существу.