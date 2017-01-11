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Криминал | Житель Средней Елюзани обвиняется в избиении жены кирпичом

11.01.2017|12:38
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34-летний житель села Средняя Елюзань Городищенского района предстанет перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своей супруги. В качестве орудия преступления мужчина использовал кирпич.

Согласно материалам дела, в январе 2016 года обвиняемый в гараже на территории своего домовладения поссорился с женой из–за того, что та плохо почистила пылесосом салон автомобиля.

«В ходе бытового конфликта гражданин нанес потерпевшей не менее двух ударов кирпичом в область груди, причинив переломы трех ребер с правосторонним пневмотораксом, что вызвало длительное расстройство ее здоровья», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Нанесенные телесные повреждения оценены экспертизой как тяжкий вред здоровью женщины.

Уголовное дело направлено в Городищенский районный суд для рассмотрения по существу.

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Гость|11.01.2017 12:58|

Это не по-мусульмански !

Гость|11.01.2017 12:59|

penzainform.ru писал(a):

Согласно материалам дела, в январе 2016 года обвиняемый в гараже на территории своего домовладения поссорился с женой из–за того, что та плохо почистила пылесосом салон автомобиля.
На курсы поди не ходила...

ссылка на PenzaInform.ru

... и вот результат.

Гость|11.01.2017 13:00|

А каким именно кирпичом ? По фото не понятно что-то

Гость|11.01.2017 13:17|

Каким кирпичом-кулаком скорее всего в грудь ударил,сломал ребра. Теперь мужиком стал,с гордо поднятой головой по Елюзани может ходить-с женщиной справился. Не каждому прд силу такое.

Гость|11.01.2017 13:21|

Это по мусульмански, она мужа своего ослушалась, за что и получила. Еще и спорила. Мало он ее проучил. Срочно выпустить мужика, а женщине 20 ударов плетью.

Гость|11.01.2017 13:22|

Гость писал(a):

Это по мусульмански, она мужа своего ослушалась, за что и получила. Еще и спорила. Мало он ее проучил. Срочно выпустить мужика, а женщине 20 ударов плетью.
Да, и самое главное, ее принудительно нужно потом отправить на курсы:

ссылка на PenzaInform.ru

Гость|11.01.2017 13:25|

penzainform.ru писал(a):

избиение жены кирпичом
чудный заголовок)

Гость|11.01.2017 13:34|

Блеск! Что характерно, больше половины инициаторов декриминализации домашнего насилия-женщины. Они что, надеются в ближнем бою укатать нас? Это вряд ли. Я вот, например, с лета в тренажерку хожу))

Гость|11.01.2017 13:36|

По законам шариата, он ей за одно только возражение мог этот кирпич об макушку расколоть. Мужик прав. Всегда и во всём. Априори.

Гость|11.01.2017 13:38|

Свою работу надо выполнять хорошо. А не то готовься уступить своё место другой, а сама-на приём к Аллаху.

Гость|11.01.2017 13:42|

молчааааать крашеная

Гость|11.01.2017 13:46|

Ни фига себе , а нам мусульмане ещё рассказывают о своей любви к женщине . Хорошо не добил . И как там местный муфтий - одобрил такие разборки ? Как ещё мужик свою жену в больницу пустил - мог оставить её помирать. Тут ещё декриминализация избиений дома подоспела : скоро у нас по закону прям дому забивать друг друг начнут .

Гость|11.01.2017 13:50|

Перепил мужик. Шайтан попутал.

Гость|11.01.2017 14:03|

Хорошо что не взорвалось ничего.

Гость|11.01.2017 14:15|

Зря она в милицию побежала. Надо было ночью подушкой придушить.

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Имя: Гость
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