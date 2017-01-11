34-летний житель села Средняя Елюзань Городищенского района предстанет перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своей супруги. В качестве орудия преступления мужчина использовал кирпич.
Согласно материалам дела, в январе 2016 года обвиняемый в гараже на территории своего домовладения поссорился с женой из–за того, что та плохо почистила пылесосом салон автомобиля.
«В ходе бытового конфликта гражданин нанес потерпевшей не менее двух ударов кирпичом в область груди, причинив переломы трех ребер с правосторонним пневмотораксом, что вызвало длительное расстройство ее здоровья», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Нанесенные телесные повреждения оценены экспертизой как тяжкий вред здоровью женщины.
Уголовное дело направлено в Городищенский районный суд для рассмотрения по существу.
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