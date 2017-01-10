10.01.2017 | 16:11

В Пензе ликвидирован межрегиональный преступный синдикат. Приговор суда выслушали шесть человек. Это мужчины от 19 до 35 лет, трое из которых жители Воронежа.

Формат работы наркоторговцев напоминал деятельность официальной организации с хорошо отлаженным механизмом.

«Они создали систему в виде должностей: розничный курьер, оптовик, межрегиональный оптовик, оператор. До каждого доводилась информация о конспирации, заработной плате, возможностях повышения», - сообщила прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры области Юлия Макарова.

В арсенале шайки были банковские карты для оплаты, сотовые телефоны для связи и получения распоряжений, весы, пакеты, оборудование для тайной перевозки запрещенного вещества.

Очередная доставка синтетических наркотиков в Пензу оказалась последней.

«Один из членов группы добровольно отказался от деятельности и обратился в правоохранительные органы. Партия наркотика была заменена на муляж, впоследствии злоумышленников задержали», - уточнила Юлия Макарова.

После обысков в квартирах и гаражах пензенских членов преступного коллектива было обнаружено более двух килограммов синтетических наркотиков.

В результате все члены организованной группы осуждены и проведут в тюрьме от трех до восьми лет. Приговор вступил в законную силу.