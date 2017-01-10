10.01.2017 | 16:00

Сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию о причастности 61-летнего жителя одного из сел Пензенского района к незаконному обороту наркотиков.

Полицейские получили санкцию на обыск, после чего в доме пенсионера было обнаружено вещество зеленого цвета, предположительно марихуана массой более 31 грамма.

«Вещество было изъято и направлено на исследование, по результатам которого определено как наркотическое», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По факту незаконного хранения наркотиков возбуждено уголовное дело.