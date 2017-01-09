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Криминал | Житель Сердобска обвиняется в убийстве 29-летней подруги

09.01.2017|18:02
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Ревность стала причиной драмы, которая разыгралась в Сердобске. В одной из городских квартир мать, вернувшаяся домой, нашла 29-летнюю дочь мертвой. На теле были следы ножевых ранений.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

«По версии следствия, к преступлению причастен 30-летний местный житель. Накануне вечером девушка вместе со своим знакомым вернулась домой. В ходе выяснения отношений подозреваемый ножом нанес ей множественные удары в область шеи и тела. От полученных телесных повреждений, осложнившихся массивной кровопотерей, женщина скончалась на месте происшествия», - сообщила старший помощник руководителя по связям со СМИ СУ СК РФ по области Людмила Фомина.

Ревнивец объяснил свой поступок тем, что в гостях девушке оказывал внимание другой мужчина, а она отнеслась к этому благосклонно. У подозреваемого в убийстве и раньше были проблемы с законом.

«Он привлекался к уголовной ответственности за грабеж. В настоящее время по ходатайству следователя судом отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства», - добавила Людмила Фомина.

Ревнивому сердобчанину грозит до 15 лет лишения свободы.

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Гость|09.01.2017 19:50|

Как можно подруг то убивать?

Ведь поДРУГа же! Любви то и не было???

Или всё таки собутыльница и шалава?

Имя: Гость
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