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Криминал | Рождественское застолье двух братьев закончилось убийством

09.01.2017|15:01
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65-летний житель Сосновоборского района задержан по подозрению в убийстве своего 67-летнего брата.

По данным следствия, трагедия произошла вечером 7 января. Родственники распивали спиртное, и во время застолья между ними разгорелся конфликт, который закончился убийством. Младший брат схватил нож и вонзил лезвие в грудь старшему. Пенсионер скончался на месте.

Как сообщается на сайте Следственного управления СК России по Пензенской области, подозреваемый признал свою вину и на допросе подробно рассказал все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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Гость|09.01.2017 15:19|

А тут сказано что все нормально везде было. Вранье?

ссылка на PenzaInform.ru

Гость|09.01.2017 15:20|

Ни как не пойму, нож вонзил брату, а скончался пенсионер. Который из них? А, понял наверное 65 летний еще не достиг пенсионного возраста. У нас что пенсионный возраст с 67 лет?

Имя: Гость
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