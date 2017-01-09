09.01.2017 | 15:01

65-летний житель Сосновоборского района задержан по подозрению в убийстве своего 67-летнего брата.

По данным следствия, трагедия произошла вечером 7 января. Родственники распивали спиртное, и во время застолья между ними разгорелся конфликт, который закончился убийством. Младший брат схватил нож и вонзил лезвие в грудь старшему. Пенсионер скончался на месте.

Как сообщается на сайте Следственного управления СК России по Пензенской области, подозреваемый признал свою вину и на допросе подробно рассказал все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.