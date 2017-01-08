08.01.2017 | 12:37

В Пензе полицейские задержали подозреваемого в краже автомобиля. Добычей злоумышленника стал ВАЗ-2106.

За помощью к стражам порядка обратился 53-летний хозяин машины, проживающий на улице Ладожской. Он рассказал, что ВАЗ-2106, припаркованный возле дома, похитили ночью.

Выехав на место происшествия, полицейские обошли граждан, чтобы установить возможных свидетелей и очевидцев преступления. В итоге по подозрению в краже задержали 21-летнего соседа заявителя, привлекавшегося к уголовной ответственности.

«Похищенная машина была обнаружена полицейскими на автодроме «Вираж». Подозреваемый пояснил, что совершил кражу, чтобы сдать автомобиль в пункт приема металлолома», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

ВАЗ-2106 вернули владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело.