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Криминал | Житель Пензы признался в краже автомобиля ВАЗ-2106 у соседа

08.01.2017|12:37
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В Пензе полицейские задержали подозреваемого в краже автомобиля. Добычей злоумышленника стал ВАЗ-2106.

За помощью к стражам порядка обратился 53-летний хозяин машины, проживающий на улице Ладожской. Он рассказал, что ВАЗ-2106, припаркованный возле дома, похитили ночью.

Выехав на место происшествия, полицейские обошли граждан, чтобы установить возможных свидетелей и очевидцев преступления. В итоге по подозрению в краже задержали 21-летнего соседа заявителя, привлекавшегося к уголовной ответственности.

«Похищенная машина была обнаружена полицейскими на автодроме «Вираж». Подозреваемый пояснил, что совершил кражу, чтобы сдать автомобиль в пункт приема металлолома», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

ВАЗ-2106 вернули владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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Гость|08.01.2017 12:43|

Зря сказал,что украл с целью сдать в металлолом. Надо было сказать,что покататься и вернуть. Меньше срок.

Гость|08.01.2017 13:15|

А за очистку улиц от хлама должны премию выписать.

Имя: Гость
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