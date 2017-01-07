07.01.2017 | 11:29

В Пензе 34-летняя женщина лишилась шубы во время ночного отдыха в баре на улице Медицинской. Оставленная без присмотра верхняя одежда была похищена злоумышленником.

После обращения гражданки в полицию на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Она изучила записи камер видеонаблюдения в баре.

«В ходе оперативных мероприятий была установлена причастность к совершению преступления 30-летнего жителя Пензы, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Задержанный мужчина признался в содеянном. По факту кражи проводится проверка.