05.01.2017 | 12:49

В доме № 11 на улице Ангарской едва не произошло убийство. 25-летний пензенец и его 30-летняя сожительница сначала выпивали, а потом поскандалили. Мужчине показалось, что дама употребляет слишком много алкоголя, и он решил прекратить это. Но та требовала продолжения.

Женщина рассказала, что любимый ее оскорблял и она не вытерпела.

«Я подошла, взяла ножик и ударила его в грудь», - рассказала пензячка

По ее словам, после этого сожитель смог встать с кровати и добраться до соседей. Те вызвали скорую. Мужчина остался жив и сейчас находится в больнице.

«По данному факту в отношении женщины возбуждено уголовное дело за покушение на убийство. В настоящее время пензячка дала признательные показания, ей предъявлено обвинение. Судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила старший помощник руководителя по связям со СМИ СУ СК РФ по области Людмила Фомина.

Пензячке, схватившейся за нож, теперь грозит до 11 лет лишения свободы.