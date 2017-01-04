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Криминал | Житель Бессоновского района признался в краже инструментов со склада

04.01.2017|15:51
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Молодой человек продемонстрировал неплохую физическую форму полицейским, которые изучали запись с камер видеонаблюдения, установленных на территории одного из складов на улице Ульяновской. Однажды ночью там было совершено преступление.

Неизвестный проник в помещение и похитил оттуда имущество на общую сумму около 70 тысяч рублей.

«Залез по лестнице, разбил окно и проник на склад. Там я взял электро- и бензоинструменты. Все это сложил в мешок и выбросил его в окно. Затем вылез сам, взял похищенное и скрылся с места преступления», - рассказал подозреваемый.

На следующий день пропажу на складе обнаружили и вызвали полицию.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные преступления 27-летний житель Бессоновского района. Он пояснил, что похищенное имущество он продал, а деньги потратил на собственные нужды», - сообщил следователь отдела № 5 УМВД России по г. Пензе Сергей Губин.

По факту кражи с незаконным проникновением в помещение возбуждено уголовное дело. За воздушную гимнастику с криминальным уклоном подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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