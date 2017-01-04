Пензенское информационное агентство|18+|Среда|4 янв 2017|12:33
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  71.94  |  $  63.55
 

Криминал | Сотрудники Росгвардии задержали в Пензе зачинщика драки с молотком

04.01.2017|12:01
Печать

В Пензе сотрудники вневедомственной охраны обезвредили подозреваемого в избиении мужчины.

«На пульт дежурной части УМВД России по г. Пензе поступил сигнал о том, что на одной из городских улиц происходит драка. На место была незамедлительно направлена группа задержания вневедомственной охраны», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Зачинщиком конфликта оказался 32-летний мужчина. Гражданин, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, держал в руках молоток.

Злоумышленника задержали и доставил в отдел полиции № 1 для дальнейшего разбирательства.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!