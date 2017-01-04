04.01.2017 | 12:01

В Пензе сотрудники вневедомственной охраны обезвредили подозреваемого в избиении мужчины.

«На пульт дежурной части УМВД России по г. Пензе поступил сигнал о том, что на одной из городских улиц происходит драка. На место была незамедлительно направлена группа задержания вневедомственной охраны», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Зачинщиком конфликта оказался 32-летний мужчина. Гражданин, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, держал в руках молоток.

Злоумышленника задержали и доставил в отдел полиции № 1 для дальнейшего разбирательства.