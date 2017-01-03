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Криминал | В Пензе ликвидирована наркогруппировка из 11 человек

03.01.2017|17:34
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От трех до шести с половиной лет в колониях общего и строгого режима получили участники группы, которая распространяла наркотики в Пензе. Первомайский районный суд вынес приговор в отношении 11 человек в возрасте от 16 до 34 лет. В течение девяти месяцев они сбывали зелье через криминальный интернет-магазин.

В преступной группе действовала своя иерархия, а также разработанная схема бесконтактной торговли. В целях конспирации ее члены обменивались сообщениями через мессенджеры, без визуального контакта. Сим-карты оформлялись на подставных лиц, а финансовые операции осуществлялись посредством электронных платежных систем.

Передача происходила через тайники-закладки, сделанные в разных районах города, то есть покупатели никогда не встречались с продавцами. Однако наркодельцы все равно попались.

«В ходе задержания сотрудники правоохранительных органов изъяли свыше 13 килограммов синтетических наркотиков, а также средства связи, через которые общались злоумышленники», - рассказала старший помощник руководителя по связям со СМИ СУ СК РФ по области Людмила Фомина.

Расследование уголовного дела продолжалось больше года. Опрошено около 50 свидетелей, проведено 35 разных экспертиз.

Вынесенный судом приговор в законную силу пока не вступил.

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Гость|03.01.2017 17:59|

Ликвидировали надеюсь при попытке к бегству?

Гость|03.01.2017 18:07|

когда же такие дела начнут расстреливать.?????????????? уж очень мягкие приговоры НИКОГДА не искоренят такие преступления.

Имя: Гость
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