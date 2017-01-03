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Криминал | В Лунине задержали подозреваемую в убийстве 45-летнего мужчины

03.01.2017|10:58
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В поселке Лунино произошло убийство 45-летнего гражданина. Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в квартире по месту жительства.

По адресу направили следственно-оперативную группу, которая в ходе мероприятий установила подозреваемую в убийстве. Ею оказалась ранее судимая 40-летняя сожительница погибшего.

«Женщина была задержана. По факту убийства следственный комитет возбудил уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Гость|03.01.2017 11:39|

Почему в ЛунинЕ может в ЛунинО? Юные буртасцы

Гость|03.01.2017 11:46|

Они далипаепы.

Гость|03.01.2017 11:46|

Заголовок исправьте грамотеи млять...

Гость|03.01.2017 12:06|

А профессор Шиздрай Пердушкин другого мнения!

Имя: Гость
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