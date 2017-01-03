03.01.2017 | 10:58

В поселке Лунино произошло убийство 45-летнего гражданина. Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в квартире по месту жительства.

По адресу направили следственно-оперативную группу, которая в ходе мероприятий установила подозреваемую в убийстве. Ею оказалась ранее судимая 40-летняя сожительница погибшего.

«Женщина была задержана. По факту убийства следственный комитет возбудил уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.