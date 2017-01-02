02.01.2017 | 14:05

В 2016 году пензенские полицейские уничтожили порядка 200 надписей, ведущих к распространителям наркотиков, заблокировали более 700 сайтов, с помощью которых продавались запрещенные вещества, в основном синтетического происхождения. В 2017-м эта работа будет продолжена.

«Если вам станет известен факт распространения наркотиков, вы можете сообщить об этом по телефону доверия 59-10-10», - обратился к жителям региона заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Власов.