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Криминал | В 2016 году полицейские заблокировали 700 сайтов, продающих наркотики

02.01.2017|14:05
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В 2016 году пензенские полицейские уничтожили порядка 200 надписей, ведущих к распространителям наркотиков, заблокировали более 700 сайтов, с помощью которых продавались запрещенные вещества, в основном синтетического происхождения. В 2017-м эта работа будет продолжена.

«Если вам станет известен факт распространения наркотиков, вы можете сообщить об этом по телефону доверия 59-10-10», - обратился к жителям региона заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Власов.

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