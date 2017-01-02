02.01.2017 | 18:08

Один из сотрудников управления МВД России по городу Пензе оказался в нужное время в нужном месте. Он был за рулем своего автомобиля, который стоял в пробке. В этот момент полицейский стал свидетелем преступления. Все произошло на улице Калинина около 19:00.

«Я увидел, как неизвестный с сумкой в руках перебегает дорогу, а замедлив ход, услышал крики женщины. Припарковав автомобиль, я задержал мужчину. После этого ко мне подошла горожанка и сообщила, что этот он украл у нее сумку», - рассказал эксперт ЭКЦ УМВД России по г. Пензе Иван Горшков.

Потерпевшая пояснила, что незнакомец напал на нее, когда она возвращалась домой с работы. Он ударил ее в область плеча, вырвал из рук сумку, в который были планшет, сотовый телефон, деньги и банковские карты и попытался скрыться. И если бы не случайный свидетель-полицейский, ему бы это удалось. Свои преступные действия злоумышленник объяснил безысходностью.

«Он приехал для поисков работы, однако устроиться никуда не смог. Для возвращения в поселок Усть-Уза ему были необходимы деньги, а в наличии имелись лишь 150 рублей», - уточнила старший следователь отдела № 2 СУ УМВД России по г. Пензе Юлия Ревунова.