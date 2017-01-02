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Криминал | Молодая сельчанка лишилась денег, решив помочь подруге

02.01.2017|10:11
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21-летняя жительница Вадинского района стала очередной жертвой интернет-мошенников.

В социальной сети «ВКонтакте» девушка получила сообщение со страницы своей знакомой. Приятельница писала, что у нее заканчивается срок действия банковской карты и нужно срочно перевести со счета деньги.

Под этим предлогом автор сообщения просил сообщить данные банковской карты девушки и код подтверждения операции, который поступит в смс-сообщении. После того, как та передала информацию, с ее карты оказались списаны 7 646 рублей.

Как выяснилось, злоумышленник взломал страничку подруги и от ее имени написал сообщение. Лишившаяся сбережений девушка обратилась в полицию. Как оказалось, она знала о подобных способах мошенничества, но проявила излишнюю доверчивость.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления»

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