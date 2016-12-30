30.12.2016 | 15:02

Осужден 44-летний житель Никольска, избивший двух мужчин, один из которых скончался.

Согласно материалам дела, вечером 14 апреля текущего года злоумышленник пришел в дом к ранее судимому за убийство 79-летнему пенсионеру, где также находился его 42-летний приятель.

«В процессе распития спиртного между мужчинами произошел конфликт из-за высказываний 44-летнего гостя в адрес хозяина дома «не по понятиям», - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Пензенской области.

Для дальнейшего разбирательства собутыльники вышли во двор дома, где осужденный избил своих оппонентов руками и ногами. Кроме того, преступник нанес им удары деревянной доской по голове и телу.

В результате этого 79-летний мужчина скончался, здоровью второго потерпевшего причинен вред средней тяжести.

По решению суда виновный проведет в исправительной колонии строгого режима восемь лет. Приговор в законную силу еще не вступил.