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Криминал | Напавшему на продавца шаурмы адвокату вынесли приговор

30.12.2016|12:48
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В Пензе суд вынес приговор 35-летнему местному жителю, признав его виновным в разбойном нападении.

В августе мужчина, имевший на тот момент статус адвоката, вооружился туристическим ножом и напал на продавца торгового павильона «Шаурма». Приставив нож к его спине, он потребовал деньги из кассы.

«Опасаясь за свою жизнь и здоровье, продавец локтем ударил нападавшего в живот и вырвался. Пресекая преступные действия, потерпевший сумел схватить злоумышленника за руку и нанести ему удар ногой в грудь, после чего тот с места преступления скрылся», - сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

Напомним: когда нападавший раскаялся и дал признательные показания, он пояснил, что на преступление его толкнуло тяжелое материальное положение.

Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.

«В период следствия распоряжением регионального управления Министерства юстиции РФ обвиняемый был исключен из реестра адвокатов Пензенской области», - добавили в следственном управлении.

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Шашлычник|30.12.2016 13:11|

А почему не посадили?

Гость|30.12.2016 13:12|

Нормально, за разбой условку!

Гость|30.12.2016 13:13|

penzainform.ru писал(a):

он пояснил, что на преступление его толкнуло тяжелое материальное положение.
В стране перепроизводство адвокатов, им уже и работы не хватает. Страна адвокатов. Тяжёлое материальное положение является смягчающим обстоятельством.

Гость|30.12.2016 13:20|

У нас подобных адвокатов немало. Кто-то врёт в суде, кто-то подделывает документы для суда и т.д.

Гость|30.12.2016 13:27|

условняк тоже плохо, любая потасовка, где он даже не виноват и уже светит реальный срок

Гость|30.12.2016 13:27|

А фамилиё героя озвучьте!

Гость|30.12.2016 13:29|

А этот честный как КОНИ

Гость|30.12.2016 13:29|

Какой суд вынес приговор?

Гость|30.12.2016 13:32|

Есть хотел хлеб украл а закон покарал так жестоко

Гость|30.12.2016 13:33|

Вообше конечно странно ... налицо разбой с оружием с угрозой жизни ... срок от 6 лет и реальный должен быть!

Гость|30.12.2016 13:39|

Может знал что то такое что все испугались?

Гость|30.12.2016 13:42|

Неплохо! 162 ч.2 там до 10 лет. Хорошая скидка, видимо новогодняя!

Гость|30.12.2016 13:52|

Гость писал(a):

Может знал что то такое что все испугались?
Например что ??? :)))))))))))

Гость|30.12.2016 13:53|

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ НА МАРСЕ

Имя: Гость
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