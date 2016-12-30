В Пензе суд вынес приговор 35-летнему местному жителю, признав его виновным в разбойном нападении.
В августе мужчина, имевший на тот момент статус адвоката, вооружился туристическим ножом и напал на продавца торгового павильона «Шаурма». Приставив нож к его спине, он потребовал деньги из кассы.
«Опасаясь за свою жизнь и здоровье, продавец локтем ударил нападавшего в живот и вырвался. Пресекая преступные действия, потерпевший сумел схватить злоумышленника за руку и нанести ему удар ногой в грудь, после чего тот с места преступления скрылся», - сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.
Напомним: когда нападавший раскаялся и дал признательные показания, он пояснил, что на преступление его толкнуло тяжелое материальное положение.
Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.
«В период следствия распоряжением регионального управления Министерства юстиции РФ обвиняемый был исключен из реестра адвокатов Пензенской области», - добавили в следственном управлении.
А почему не посадили?