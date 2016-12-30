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Криминал | Эксгибиционист из Каменки испугал пензенских школьниц

30.12.2016|12:43
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В Ленинском районе Пензы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ («Развратные действия»).

Инцидент произошел вечером 28 декабря. Три школьницы в возрасте 14-15 лет, находившиеся в одной из общеобразовательных школ областного центра, через окно увидели на улице мужчину с приспущенными штанами, демонстрировавшего свои половые органы.

Девочки испугались и рассказали об этом учителям. Педагоги совместно с сотрудником подразделения по делам несовершеннолетних задержали злоумышленника на территории школы. Им оказался 50-летний житель Каменки.

«В настоящее время проверяется причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

В ближайшее время будет решен вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

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Гость|30.12.2016 12:56|

новый гооооод настаёёёёёт

Гость|30.12.2016 13:01|

Джингл беллс

Гость|30.12.2016 13:17|

Тот городок что за забором . Их кто напугает ? Лоси и то боятся там жить .

Гость|30.12.2016 13:25|

почему все время такие вещи делают мужчины? кто нибудь видел хоть раз где угодно в парке и т.п что бы на мужчин ананировала женщина? Мужики что с вами такое???

Гость|30.12.2016 13:30|

Черный плащ, черный плащ, распахнётся черный плащ, и в своём гнезде привстанет черный грач...

Гость|30.12.2016 13:34|

Около 37 школы часто видели ексбициониста сколько раз и ментов вызывали хоть бы хны по вечерам ходит и надрачивает на малолеток вот так вот

Гость|30.12.2016 13:34|

Гость писал(a):

Мужики что с вами такое???
Экономическое положение нашей страны, не позволяет нам заработать хорошие деньги, чтобы купить себе Феррари или Бентли, чтобы было чем гордиться. Но любой мужчина в жизни должен чем то покорять мнение окружающих, и нам не остаётся ничего другого, как показать свою значимось, таким вот образом.

Гость|30.12.2016 13:35|

Осень прошла...Наступила зима,а пациентов меньше не становится

Гость|30.12.2016 13:37|

Гость писал(a):

почему все время такие вещи делают мужчины? кто нибудь видел хоть раз где угодно в парке и т.п что бы на мужчин ананировала женщина? Мужики что с вами такое???
Гость писал(a):
почему все время такие вещи делают мужчины? кто нибудь видел хоть раз где угодно в парке и т.п что бы на мужчин ананировала женщина? Мужики что с вами такое???
патамушта ни один мужик в здравом уме возрастом от нуля лет не станет никуда заявлять при таком зрелище. Если только поддержит аплодисментами. исключение - если женшшине от 60 и выше

Гость|30.12.2016 13:37|

Гость писал(a):

кто нибудь видел хоть раз где угодно в парке и т.п что бы на мужчин ананировала женщина?
Они стесняются,делают это дома.

Гость|30.12.2016 13:38|

Гость писал(a):

Они стесняются,делают это дома.
Девушка, а Вы не стесняйтесь! Что естественно, то не без оргазма!

Гость|30.12.2016 13:41|

Эксгибиционист из Каменки испугал пензенских школьниц И позабавил учеников и учителей

Гость|30.12.2016 13:50|

Около 37 школы часто видели ексбициониста ЭТО МХ ВЫПУСКНИК МСТИТ ШКОЛЕ ВОТ ЧТО ЕГЭ С ЛЮДЬМИ ТО ДЕЛАЕТ

Гость|30.12.2016 13:51|

Дурёхи великовозрастные, жаловаться они побежали. А они подумали, что этот человек чей то муж, сын, отец в конце концов. Каково сейчас его детям? А если их отцов бы так поймали!

Гость|30.12.2016 13:56|

Действительно дуры. Ну показал он своё хозяйство, кого он этим напугал и кто это ещё не видел?

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Имя: Гость
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