30.12.2016 | 12:43

В Ленинском районе Пензы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ («Развратные действия»).

Инцидент произошел вечером 28 декабря. Три школьницы в возрасте 14-15 лет, находившиеся в одной из общеобразовательных школ областного центра, через окно увидели на улице мужчину с приспущенными штанами, демонстрировавшего свои половые органы.

Девочки испугались и рассказали об этом учителям. Педагоги совместно с сотрудником подразделения по делам несовершеннолетних задержали злоумышленника на территории школы. Им оказался 50-летний житель Каменки.

«В настоящее время проверяется причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

В ближайшее время будет решен вопрос о заключении подозреваемого под стражу.