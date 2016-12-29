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Криминал | Житель Верхнего Ломова обокрал баню односельчанки

29.12.2016|15:19
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Жительница села Верхний Ломов обнаружила, что баню, расположенную в ее домовладении, обокрали. Из помещения исчезли 2 печные чугунные плиты весом 20 кг и 2 алюминиевые бочки по 40 литров.

Женщина обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные установили подозреваемого. Им оказался 28-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

«Подозреваемый сознался в содеянном, похищенное имущество изъято. Проводится проверка», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

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Гость|29.12.2016 16:15|

Попалсы хуеглан-сдатчик металла....Не бухать тебе близжайшие года 3, ворюга

Имя: Гость
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