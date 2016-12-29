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Криминал | Обманувшего пензенских пенсионеров мошенника задержали на Сахалине

29.12.2016|12:05
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Пензенские полицейские установили личность мошенника, обманувшего четверых престарелых жителей области.

Предполагаемым злоумышленником оказался 34-летний житель Челябинской области, в настоящее время находящийся в СИЗО на Сахалине. Сотрудники уголовного розыска его уже опросили.

«Мужчина обзванивал пенсионеров и по схеме «внук попал в ДТП» мошенническим путем завладевал их денежными средствами. Всего от действий злоумышленника пострадали четверо граждан в возрасте от 81 до 88 лет», - пояснили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления МВД.

Мужчина сознался в содеянном. По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.

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