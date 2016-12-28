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Криминал | В Неверкинском районе бомж украл 15 бутылок водки и полотенца

28.12.2016|10:03
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Представитель сельскохозяйственной организации обратился в полицию Неверкинского района с заявлением, в котором сообщил, что на окраине села Старая Андреевка из дома для проживания командированных работников украли 15 бутылок водки и два полотенца.

Для этого злоумышленник пробрался на огороженную территорию зернотока, а в дом попал через забитый картоном оконный проем.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые в ходе оперативных мероприятий установили личность подозреваемого в краже. Им оказался 53-летний гражданин без определенного места жительства, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

«Он был опрошен и признался в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

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Гость|28.12.2016 10:22|

Молодец! Не дал командированным упиться.Отвел беду.

Гость|28.12.2016 10:30|

Бурная командировочка намечалась.

Шашлычник|28.12.2016 10:34|

Боярку жрать сцыкотно, пришлось украсть нормального бухла.

Гость|28.12.2016 10:40|

penzainform.ru писал(a):

из дома для проживания командированных работников украли 15 бутылок водки
не плохо командировочных встречают

Имя: Гость
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