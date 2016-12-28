28.12.2016 | 10:03

Представитель сельскохозяйственной организации обратился в полицию Неверкинского района с заявлением, в котором сообщил, что на окраине села Старая Андреевка из дома для проживания командированных работников украли 15 бутылок водки и два полотенца.

Для этого злоумышленник пробрался на огороженную территорию зернотока, а в дом попал через забитый картоном оконный проем.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые в ходе оперативных мероприятий установили личность подозреваемого в краже. Им оказался 53-летний гражданин без определенного места жительства, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

«Он был опрошен и признался в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.