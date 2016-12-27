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Криминал | Жительница Пензы лишилась 130 тысяч в надежде на работу сиделки

27.12.2016|09:15
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В Пензе возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере трудоустройства. Жертвой преступления стала 45-летняя женщина, искавшая работу сиделки.

По словам потерпевшей, она разместила объявление в Интернете. Спустя полтора часа на указанный ей телефон позвонил мужчина, заявивший, что собирается ее нанять.

Под предлогом перечисления предоплаты собеседник попросил женщину пройти к банкомату и выполнить ряд операций. После того как пензячка все сделала, со счета ее банковской карты было списано более 130 тысяч рублей.

Это заставило обманутую горожанку обратиться в полицию.

«Стражам порядка гражданка пояснила, что знала о подобных способах мошенничества. Сотрудники УМВД принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе управления.

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Гость|27.12.2016 09:20|

старо как мир

Гость|27.12.2016 10:43|

Буртасы вновь не удивили

Гость|27.12.2016 10:49|

Накуя 130 тысяч рублей хранить на карте . Идиотка.

Гость|27.12.2016 10:59|

Гость писал(a):

Вот скажите почему буртасы такие идиоты
Гены

Гость|27.12.2016 11:00|

И чебурашки

Гость|27.12.2016 11:07|

Фото зачётное.надо заскринить.

Имя: Гость
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