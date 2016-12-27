27.12.2016 | 09:15

В Пензе возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере трудоустройства. Жертвой преступления стала 45-летняя женщина, искавшая работу сиделки.

По словам потерпевшей, она разместила объявление в Интернете. Спустя полтора часа на указанный ей телефон позвонил мужчина, заявивший, что собирается ее нанять.

Под предлогом перечисления предоплаты собеседник попросил женщину пройти к банкомату и выполнить ряд операций. После того как пензячка все сделала, со счета ее банковской карты было списано более 130 тысяч рублей.

Это заставило обманутую горожанку обратиться в полицию.

«Стражам порядка гражданка пояснила, что знала о подобных способах мошенничества. Сотрудники УМВД принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе управления.