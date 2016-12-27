Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|27 дек 2016|15:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |

  63.93 $ 61.28 — курс продажи

  63.03 $ 60.34 — курс покупки

  63.93  |  $  61.28
 

Криминал | В Белинском мать двоих детей осуждена за приобретение и хранение марихуаны

27.12.2016|13:39
Печать

Белинский районный суд признал 24-летнюю женщину виновной в приобретении и хранении марихуаны. Приговор вступил в законную силу во вторник, 27 декабря.

Согласно материалам дела, жительница города Белинского в начале октября текущего года около одного из сел района собрала верхушечные части и листья дикорастущей конопли, приобретя тем самым наркотическое средство - марихуану - общей массой не менее 19,22 грамма, что является значительным размером.

При этом женщина осознавала, что ее действия незаконны.

В тот же день она принесла наркотик домой, где высушила его, измельчила и хранила для личного потребления до изъятия полицейскими. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

«Суд, учитывая, что гражданка признала вину в полном объеме, имеет на иждивении двух малолетних детей, добровольно прошла курс лечения от алкоголизма, участвовала в следственных действиях по уголовному делу, назначил ей наказание в виде одного года лишения свободы, постановив его условным с испытательным сроком в 1 год», - сообщили в пресс-службе учреждения.

0
0
0
0
Гость|27.12.2016 14:21|

penzainform.ru писал(a):

В Белинском мать двоих детей осуждена за приобретение и хранение марихуаны
ну и мамашки сегодня пошли)

Гость|27.12.2016 14:50|

penzainform.ru писал(a):

В тот же день она принесла наркотик домой, где высушила его, измельчила и хранила для личного потребления до изъятия полицейскими.
и как они узнали

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!