В Белинском мать двоих детей осуждена за приобретение и хранение марихуаны

27.12.2016 | 13:39

Белинский районный суд признал 24-летнюю женщину виновной в приобретении и хранении марихуаны. Приговор вступил в законную силу во вторник, 27 декабря.

Согласно материалам дела, жительница города Белинского в начале октября текущего года около одного из сел района собрала верхушечные части и листья дикорастущей конопли, приобретя тем самым наркотическое средство - марихуану - общей массой не менее 19,22 грамма, что является значительным размером.

При этом женщина осознавала, что ее действия незаконны.

В тот же день она принесла наркотик домой, где высушила его, измельчила и хранила для личного потребления до изъятия полицейскими. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

«Суд, учитывая, что гражданка признала вину в полном объеме, имеет на иждивении двух малолетних детей, добровольно прошла курс лечения от алкоголизма, участвовала в следственных действиях по уголовному делу, назначил ей наказание в виде одного года лишения свободы, постановив его условным с испытательным сроком в 1 год», - сообщили в пресс-службе учреждения.