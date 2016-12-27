27.12.2016 | 09:04

41-летний житель Пачелмы признан виновным в незаконном хранении марихуаны, однако от уголовной ответственности мужчину освободили.

Гражданина задержали на перроне железнодорожного вокзала станции Башмаково и при личном досмотре нашли у него во внутреннем кармане куртки пакет с газетным свертком. Там мужчина хранил марихуану.

В суде житель Пачелмы признал, что полицейские изъяли у него наркотик, но позже заявил, что оговорил себя из-за их угроз.

Проведенная проверка показала, что стражи порядка не причастны к должностному преступлению.

«По заключению судебно-психиатрической экспертизы обвиняемого в преступлении мужчины, у него в момент совершения преступления и в настоящее время имеются психические расстройства, которые лишают возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

По этой причине к гражданину применили меру медицинского характера – принудительное лечение в психиатрическом стационаре.