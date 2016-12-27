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Криминал | 30-летний житель Сердобска задержан по подозрению в убийстве знакомой

27.12.2016|08:35
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В Сердобске возбуждено уголовное дело по факту убийства 29-летней женщины. Ее тело с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено в воскресенье, 25 декабря.

В совершении преступления подозревается 30-летний знакомый жертвы. По версии следствия, вечером 24 декабря она вернулась с ним домой из гостей. Между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора. Он схватил нож и нанес удары по ее шее и телу.

От полученных телесных повреждений, осложнившихся массивной кровопотерей, потерпевшая скончалась на месте.

«Изучение личности подозреваемого показало, что ранее он был судим за грабеж. В ближайшее время решится вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в региональном СУ СК РФ.

В настоящее время следователь выясняет все обстоятельства случившегося.

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