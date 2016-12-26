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Криминал | Житель Лопатинского района подозревается в оправдании терроризма

26.12.2016|15:06
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Сотрудники СУ СК РФ по Пензенской области возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Лопатинского района, который подозревается в публичном оправдании терроризма.

По данным следствия, с июня по октябрь текущего года молодой человек публиковал на своих страницах в социальных сетях, доступ к просмотру которых имеет неограниченный круг пользователей сети Интернет, запрещенные материалы.

«Подозреваемый разместил файлы с текстовыми записями и графическими изображениями, содержащие публичные призывы, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам отношения к религии и социальной группе, а также слова и высказывания, оправдывающие терроризм», - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Пензенской области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.

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Гость|26.12.2016 15:35|

Наверное мозги нагрелись от гаджиков, его в прорубе покупать может просвятяться.

Гость|26.12.2016 15:46|

penzainform.ru писал(a):

сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Пензенской области.
Нам бы с текстом ознакомиться, а так как то ничего непонятно.

Гость писал(a):

Наверное мозги нагрелись от гаджиков, его в прорубе покупать может просвятяться.
Всё гораздо проще, в средние века, по школьным учебникам истории знаем, было гонение на инакомыслящих.

Гость|26.12.2016 16:05|

Гость писал(a):

Наверное мозги нагрелись от гаджиков, его в прорубе покупать может просвятяться.
Вы не русский? Зачем издеваетесь над нашей святыней - великим и могучим? Вы оскорбяете моё чувство грамотности.

Гость|26.12.2016 16:18|

Гость писал(a):

Вы не русский? Зачем издеваетесь над нашей святыней - великим и могучим? Вы оскорбляете моё чувство грамотности.
Пишите заявление, что вы неимоверно оскорблены в вашем высоком чувстве к русскому языку. И, что у вас уже было по этому поводу два приступа(справка из поликлиники и скорой) И требуете привлечь к ответственности малограмотного форумчанина и назначить ему наказание в виде изучения могучего и являющегося для вас святыней.

Гость|26.12.2016 16:40|

Гость писал(a):

на лицо призыв
Не путайте призыв и предложение защитить свои чувства.

Гость|26.12.2016 16:56|

Не удивлюсь если скоро появится статья например: умышленное употребление в своем лексиконе слова "нет" в пятницу с 18.00 до 19.00 в безоблачную погоду наказывается лишением свободы от 3 до 5 лет.

Гость|26.12.2016 17:20|

Гость писал(a):

Вы оскорбляете моё чувство грамотности.
У Вас только "чувство" грамотности, а самой грамотности нет, отсутствует, так сказать?

Гость|26.12.2016 17:51|

Только полный дебилоид будет постить и публиковать материалы отличающиеся от точки зрения партии и правительства. Сами себе срок наматываете на ровном месте.

Гость|26.12.2016 17:57|

Просто власть настолько напугана, что готова посадить полстраны...

Имя: Гость
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