26.12.2016 | 15:06

Сотрудники СУ СК РФ по Пензенской области возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Лопатинского района, который подозревается в публичном оправдании терроризма.

По данным следствия, с июня по октябрь текущего года молодой человек публиковал на своих страницах в социальных сетях, доступ к просмотру которых имеет неограниченный круг пользователей сети Интернет, запрещенные материалы.

«Подозреваемый разместил файлы с текстовыми записями и графическими изображениями, содержащие публичные призывы, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам отношения к религии и социальной группе, а также слова и высказывания, оправдывающие терроризм», - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Пензенской области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.