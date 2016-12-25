25.12.2016 | 10:51

В больницу поселка Чаадаевка Городищенского района доставили 62-летнего мужчину с телесными повреждениями, которые, по мнению медиков, носили криминальный характер. Информация о происшествии была незамедлительно передана в правоохранительные органы.

Приступив к выяснению обстоятельств случившегося, полицейские установили, что утром пострадавшего у него же дома избил руками 65-летний местный житель. Врачи диагностировали у жертвы переломы ребер и травматический пневмоторакс.

«Подозреваемый был задержан, опрошен и признался в содеянном. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.