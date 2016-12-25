25.12.2016 | 12:27

55-летняя жительница Сердобского района стала очередной жертвой мошенников, после того как разместила на Avito.ru объявление о продаже квартиры.

Женщине позвонил неизвестный и заявил, что хочет приобрести недвижимость. Затем он попросил сердобчанку якобы для перечисления предоплаты дойти до ближайшего банкомата, где под диктовку она подключила услугу «Мобильный банк» на неизвестный ей номер и перевела на него 73 тысячи рублей.

Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. Там она признала, что слышала о подобных способах мошенничества.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.