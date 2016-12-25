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Криминал | Попытавшись продать квартиру, сердобчанка лишилась 73 тысяч

25.12.2016|12:27
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55-летняя жительница Сердобского района стала очередной жертвой мошенников, после того как разместила на Avito.ru объявление о продаже квартиры.

Женщине позвонил неизвестный и заявил, что хочет приобрести недвижимость. Затем он попросил сердобчанку якобы для перечисления предоплаты дойти до ближайшего банкомата, где под диктовку она подключила услугу «Мобильный банк» на неизвестный ей номер и перевела на него 73 тысячи рублей.

Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. Там она признала, что слышала о подобных способах мошенничества.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.

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Гость|25.12.2016 13:15|

надо включать здравый смысл, видя не квартиры физически, и без расписки, о получении денег, кто будет делать предоплату,надо проводить профилактику,при выдаче карт сбербанка и других банков

Гость|25.12.2016 13:32|

Небыло бы мобильного банка небыло бы зеков-мошенников. Мобильный банк - зло.

Гость|25.12.2016 13:47|

только наличные,и из рук в руки,никаких электронных денег

Гость|25.12.2016 14:21|

«Сейчас стало очень много роботов.», - отметил директор СЮТ № 1 Владимир Григорьев.

Гость|25.12.2016 18:05|

приходите в магазин хмельную легенду за пивом.

Имя: Гость
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