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Криминал | Пенсионер из Башмаковского района признался в убийстве друга лопатой

25.12.2016|10:20
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В поселке Новознаменском Башмаковского района пенсионер убил пенсионера. 61-летнему мужчине следователи уже предъявили обвинение по статье, согласно которой ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

Все случилось в доме жертвы. По иронии судьбы сельчанин приютил у себя человека, который впоследствии стал его палачом. У будущего преступника в доме были проблемы с отоплением, и он переехал к своему знакомому.

В один из декабрьских вечеров в ходе распития алкоголя пожилые люди поссорились. Хозяин дома якобы оскорбил своего постояльца.

«Обвиняемый нанес множественные удары деревянной лопатой в область головы пенсионера. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по области Людмила Фомина.

Скрывать, что наделал, пожилой человек не стал.

«После случившегося обвиняемый пошел в фельдшерский пункт, где сообщил, что его приятель скончался. Когда сотрудники полиции прибыли на место, он сознался в совершенном преступлении и написал явку с повинной», - добавила Людмила Фомина.

Сейчас подозреваемый в убийстве заключен под стражу.

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Гость|25.12.2016 11:33|

Рыжий-рыжий, конопатый, убил друга он лопатой.... Что в мире творится?!

Гость|25.12.2016 11:39|

Гость писал(a):

Рыжий-рыжий, конопатый, убил друга он лопатой.... Что в мире творится?!
А что случилось?

Имя: Гость
Комментарий:

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