25.12.2016 | 10:20

В поселке Новознаменском Башмаковского района пенсионер убил пенсионера. 61-летнему мужчине следователи уже предъявили обвинение по статье, согласно которой ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

Все случилось в доме жертвы. По иронии судьбы сельчанин приютил у себя человека, который впоследствии стал его палачом. У будущего преступника в доме были проблемы с отоплением, и он переехал к своему знакомому.

В один из декабрьских вечеров в ходе распития алкоголя пожилые люди поссорились. Хозяин дома якобы оскорбил своего постояльца.

«Обвиняемый нанес множественные удары деревянной лопатой в область головы пенсионера. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по области Людмила Фомина.

Скрывать, что наделал, пожилой человек не стал.

«После случившегося обвиняемый пошел в фельдшерский пункт, где сообщил, что его приятель скончался. Когда сотрудники полиции прибыли на место, он сознался в совершенном преступлении и написал явку с повинной», - добавила Людмила Фомина.

Сейчас подозреваемый в убийстве заключен под стражу.