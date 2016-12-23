23.12.2016 | 12:57

Полиция Заречного разыскивает вора, укравшего из супермаркета несколько коробок сладостей.

В дежурную часть ОВД обратилась управляющая магазином «Магнит», расположенным на улице Комсомольской. Она сообщила, что из павильона украдены кондитерские изделия на сумму 3 136 рублей.

«Женщина пояснила, что из торгового зала было похищено несколько коробок конфет «Мерси», - сообщает информационный сайт «Заречье сегодня» со ссылкой на МО МВД по ЗАТО Заречный.

Факт кражи был установлен после просмотра записи с камер видеонаблюдения.