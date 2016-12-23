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Криминал | Житель Заречного украл из магазина конфеты и скрылся

23.12.2016|12:57
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Полиция Заречного разыскивает вора, укравшего из супермаркета несколько коробок сладостей.

В дежурную часть ОВД обратилась управляющая магазином «Магнит», расположенным на улице Комсомольской. Она сообщила, что из павильона украдены кондитерские изделия на сумму 3 136 рублей.

«Женщина пояснила, что из торгового зала было похищено несколько коробок конфет «Мерси», - сообщает информационный сайт «Заречье сегодня» со ссылкой на МО МВД по ЗАТО Заречный.

Факт кражи был установлен после просмотра записи с камер видеонаблюдения.

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Гость|23.12.2016 13:19|

для лосяши украли ?

Гость|23.12.2016 13:24|

Заречный - город ..ну помните какой культуры, а денег элементарно на конфеты у жителей нет, одна культура только)

Гость|23.12.2016 13:42|

Понять и простить!

Гость|23.12.2016 13:50|

А нашли по фантикам ?

Гость|23.12.2016 13:55|

Полбюас кто-то из быдло-Пензы, пролез через забор и обратно так-же ушел.

Имя: Гость
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