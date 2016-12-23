Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|24 дек 2016|18:25
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-3oC
Завтра | Облачно |

  66.56 $ 63.95 — курс продажи

  61.26 $ 58.60 — курс покупки

  66.56  |  $  63.95
 

Криминал | В Заречном полицейские задержали 17-летнего вора-сладкоежку

23.12.2016|17:13
Печать

Сотрудники уголовного розыска Заречного смогли установить личность подозреваемого в краже шести коробок шоколадных конфет из местного супермаркета.

Напомним: в дежурную часть ОВД обратилась управляющая магазином «Магнит», расположенным на улице Комсомольской. Она сообщила, что из павильона украли несколько коробок конфет «Мерси» на сумму 3 136 рублей.

Факт кражи был установлен после просмотра записи с камер видеонаблюдения.

«Преступником оказался 17-летний молодой человек. Свой поступок несовершеннолетний объяснил тем, что очень хотел сладкого», - сообщил портал «Город Z» со ссылкой на отдел уголовного розыска МО МВД по ЗАТО Заречный.

Родителям подростка теперь грозит штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного.

Источник — gorodz.info
0
0
0
0
Гость|23.12.2016 18:35|

Вроде и нехорошо конечно, а в то же время жаль, сколько сладкой радости.

Гость|23.12.2016 19:22|

Наркоман полюбас - их торкает на сладкое после прихода.

Гость|23.12.2016 20:49|

Гурман, однако...

Гость|23.12.2016 21:07|

Шерше ля гёрл. Себе бы он пиваса взял полюбасу.

Гость|24.12.2016 10:12|

Закрыть его на пожизненное!

Гость|24.12.2016 10:20|

Повезло что несовершеннолетним оказался. А то бы пошел колыму топтать. За такие преступления по максимуму дают.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!