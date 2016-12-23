23.12.2016 | 17:13

Сотрудники уголовного розыска Заречного смогли установить личность подозреваемого в краже шести коробок шоколадных конфет из местного супермаркета.

Напомним: в дежурную часть ОВД обратилась управляющая магазином «Магнит», расположенным на улице Комсомольской. Она сообщила, что из павильона украли несколько коробок конфет «Мерси» на сумму 3 136 рублей.

Факт кражи был установлен после просмотра записи с камер видеонаблюдения.

«Преступником оказался 17-летний молодой человек. Свой поступок несовершеннолетний объяснил тем, что очень хотел сладкого», - сообщил портал «Город Z» со ссылкой на отдел уголовного розыска МО МВД по ЗАТО Заречный.

Родителям подростка теперь грозит штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного.