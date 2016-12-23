23.12.2016 | 11:28

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Пензе подозреваемого в ограблении женщины. Преступление было совершено вечером в четверг, 22 декабря.

«В 21:05 группе задержания вневедомственной охраны, находившейся на маршруте патрулирования, от дежурного службы 02 поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина вырвал у женщины сумку и скрылся», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Стражи порядка оперативно прибыли на место происшествия. Потерпевшая рассказала, что на нее напали в тот момент, когда она возвращалась домой, и описала злоумышленника.

Вскоре на улице Глазунова был задержан гражданин, по приметам похожий на грабителя. Им оказался молодой человек 1998 года рождения. Потерпевшая его опознала.

Для дальнейшего разбирательства парня доставили в отдел полиции № 2 УМВД России по г. Пензе. Сейчас по факту ограбления проводится проверка.