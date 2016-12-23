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Криминал | В Пензе сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в грабеже

23.12.2016|11:28
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Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Пензе подозреваемого в ограблении женщины. Преступление было совершено вечером в четверг, 22 декабря.

«В 21:05 группе задержания вневедомственной охраны, находившейся на маршруте патрулирования, от дежурного службы 02 поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина вырвал у женщины сумку и скрылся», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Стражи порядка оперативно прибыли на место происшествия. Потерпевшая рассказала, что на нее напали в тот момент, когда она возвращалась домой, и описала злоумышленника.

Вскоре на улице Глазунова был задержан гражданин, по приметам похожий на грабителя. Им оказался молодой человек 1998 года рождения. Потерпевшая его опознала.

Для дальнейшего разбирательства парня доставили в отдел полиции № 2 УМВД России по г. Пензе. Сейчас по факту ограбления проводится проверка.

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Гость|23.12.2016 11:57|

penzainform.ru писал(a):

неизвестный мужчина вырвал у женщины сумку и скрылся
Да, не скрывался он, шатался по улицам в поисках очередной жертвы.

Гость|23.12.2016 12:00|

penzainform.ru писал(a):

и описала злоумышленника.
уточните, что потерпевшая сделала со злоумышленником

Гость|23.12.2016 12:28|

На 3,14 сано же,-О 3,14 САЛА. По запаху его и обнаружили.

Имя: Гость
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