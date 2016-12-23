В Пензе вынесен приговор 22-летнему местному жителю, до смерти забившему кузнечанина после празднования Дня города.
«В ночь на 13 июня 2015 года 30-летний житель Кузнецка вместе с супругой и ее родственником возвращались после праздничного салюта. Около одного из магазинов на улице Московской в Пензе у них произошел словесный конфликт с компанией молодых людей, впоследствии переросший в драку», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в региональном СУ СК РФ.
К потасовке присоединились еще несколько человек. Один из них подбежал к кузнечанину и несколько раз ударил его рукой и ногой в область груди и головы. Мужчина упал и, ударившись головой о неустановленный твердый предмет, получил черепно-мозговую травму.
Пострадавшего госпитализировали с тяжкими повреждениями, но спустя несколько дней он скончался. Началось разбирательство. Было установлено, что в избиении принимали участие трое молодых людей. Комплекс следственных действий позволил установить роль каждого из них и дать юридическую оценку их действиям.
Оказалось, к получению смертельных травм привели удары 22-летнего сотрудника регионального управления ФСКН. Он обладал познаниями в области боевых единоборств и владел соответствующими спортивными навыками.
В отношении наркополицейского возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
«Приговором суда подсудимому назначено шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима. В отношении еще двоих мужчин, принимавших участие в избиении потерпевшего, уголовных дела по ст. 116 УК РФ (побои) прекращены по нереабилитирующим основаниям», - резюмировали в СУ СК РФ.
Дааа...6 лет ему дали,надо было впаять десятку.а простому смертному за мусора всё 10 дали бы.вот законы....