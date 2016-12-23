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Криминал | В Пензе бывший сотрудник УФСКН осужден за смерть кузнечанина

23.12.2016|09:19
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В Пензе вынесен приговор 22-летнему местному жителю, до смерти забившему кузнечанина после празднования Дня города.

«В ночь на 13 июня 2015 года 30-летний житель Кузнецка вместе с супругой и ее родственником возвращались после праздничного салюта. Около одного из магазинов на улице Московской в Пензе у них произошел словесный конфликт с компанией молодых людей, впоследствии переросший в драку», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в региональном СУ СК РФ.

К потасовке присоединились еще несколько человек. Один из них подбежал к кузнечанину и несколько раз ударил его рукой и ногой в область груди и головы. Мужчина упал и, ударившись головой о неустановленный твердый предмет, получил черепно-мозговую травму.

Пострадавшего госпитализировали с тяжкими повреждениями, но спустя несколько дней он скончался. Началось разбирательство. Было установлено, что в избиении принимали участие трое молодых людей. Комплекс следственных действий позволил установить роль каждого из них и дать юридическую оценку их действиям.

Оказалось, к получению смертельных травм привели удары 22-летнего сотрудника регионального управления ФСКН. Он обладал познаниями в области боевых единоборств и владел соответствующими спортивными навыками.

В отношении наркополицейского возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

«Приговором суда подсудимому назначено шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима. В отношении еще двоих мужчин, принимавших участие в избиении потерпевшего, уголовных дела по ст. 116 УК РФ (побои) прекращены по нереабилитирующим основаниям», - резюмировали в СУ СК РФ.

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Гость|23.12.2016 10:02|

Дааа...6 лет ему дали,надо было впаять десятку.а простому смертному за мусора всё 10 дали бы.вот законы....

Гость|23.12.2016 10:05|

penzainform.ru писал(a):

Он обладал познаниями в области боевых единоборств
Прямо таинство какое-то. Наверняка проходил обучение в шаолине. А по сути одно только можно сказать, руководителям надо более пристально следить за молодыми сотрудниками, пока кровь молодая бьёт ключём - жди беды.

Гость|23.12.2016 10:19|

Если нереабилитирующие омнования, почему прекратили? Кем они работают?

Гость|23.12.2016 10:42|

Бывший наркополицейский по любому был неадекватный.Все кто работали в наркоконтроле Пензенской области - НАРКОМАНЫ !!!!!!!и работающие есть сейчас.......Сами отбирают у наркоманов и сами же употребляют.

Имя: Гость
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