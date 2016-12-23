23.12.2016 | 10:18

Шестерым мужчинам, осужденным в Пензе за наркоторговлю, не удалось добиться смягчения вынесенного им приговора.

Подсудимые - трое жителей Воронежа в возрасте 30-34 лет и трое пензенцев в возрасте 20 лет и 21 года. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в пособничестве и покушении на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой, в крупном и особо крупном размере, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей.

Как установили сотрудники правоохранительных органов, участники ОПГ в период с февраля по октябрь 2015 года, устроившись на работу в интернет-магазин, сбывали синтетические наркотики в Пензенской и Воронежской областях, а также в других регионах РФ.

«Эта деятельность была пресечена благодаря одному из членов ОПГ, добровольно отказавшемуся от дальнейшего совершения преступных деяний. При обысках по месту жительства и в гараже так называемых межрегиональных оптовиков была изъята крупная партия - более 2 кг наркотических веществ синтетического происхождения», - рассказала ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Суд первой инстанции - Октябрьский районный - приговорил мужчин к срокам от 3 до 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

«Не согласившись с квалификацией преступных действий как совершенных в составе организованной группы и полагая назначенное наказание слишком суровым, осужденные и их защитники обжаловали приговор в апелляционном порядке», - добавила Светлана Артамонова.

Однако областной суд решение не изменил. Приговор вступил в законную силу.