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Криминал | В Сердобском районе лжеработники газовой службы обокрали пенсионера

22.12.2016|09:55
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Сотрудники полиции Сердобского района разыскивают злоумышленников, обокравших 80-летнего жителя села Камзолка. Двое мужчин и женщина проникли в дом жертвы, представившись работниками газовой службы.

«После осмотра счетчика газа и газовой плиты незнакомцы предложили пенсионеру заменить старую плиту на новую за 14 тысяч рублей. Хозяин дома вышел в соседнюю комнату, чтобы убрать свою плиту, а после возвращения обнаружил, что непрошеные гости ушли, а вместе с ними исчезли 15 тысяч», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления МВД.

Обнаружив пропажу, пожилой мужчина обратился в полицию. Подозреваемые были объявлены в розыск.

Обоим мужчинам на вид 20-25 лет, рост 170-175 см. Они были одеты в черные матерчатые куртки до пояса, вязаные шапки такого же цвета, темные ботинки. У одного плотное телосложение, у второго - среднее.

Женщине на вид 20 лет, рост 160-165 см, телосложение худощавое. На ней была черная матерчатая куртка и вязаная шапка.

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