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Криминал | В Пензенской области членов ОПГ осудили за продажу наркотиков

22.12.2016|11:01
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В Пензенской области осуждены участники организованной преступной группы. 11 жителей региона в возрасте от 16 до 34 лет признаны виновными в серии преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Следствием и судом установлено, что с июля 2014 года по март 2015-го злоумышленники, используя возможности одного из криминальных интернет-магазинов, незаконно сбывали на территории Пензы и области синтетические наркотические средства.

«В преступной группе имелась своя иерархия, роли ее участников были четко распределены, разработана схема бесконтактной торговли. В целях конспирации члены ОПГ обменивались сообщениями без визуального контакта, путем использования интернет-мессенджеров и сим-карт, оформленных на подставных лиц, а финансовые операции осуществляли посредством электронных платежных систем. Передача наркотических средств происходила через заранее оборудованные тайники», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном СУ СК РФ.

При задержании у злоумышленников изъяли свыше 13 кг синтетических наркотиков, электронные носители и средства связи, при помощи которых они общались, а также другие предметы и документы, являющиеся доказательствами противоправной деятельности.

Расследование длилось более года. Следователи допросили около 50 свидетелей и провели 35 различных экспертиз.

Суд назначил участникам ОПГ сроки от 3 до 6,5 года лишения свободы. Они будут отбывать наказание в колониях общего и строгого режима.

«Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован», - добавили в СУ СК РФ.

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Гость|22.12.2016 11:28|

За 13 кг. 3 года это НОРМАЛЬНО! Смех!

Гость|22.12.2016 11:41|

что-то мало дали

Гость|22.12.2016 13:09|

Ну вот, теперь будут пенсионеров с банковскими картами разводить. Карьерный рост

Гость|22.12.2016 13:10|

Гость писал(a):

что-то мало дали
ну добавь

Гость|22.12.2016 14:03|

Расстрелять!!!

Гость|22.12.2016 14:04|

Согласна- расстрелять!

Гость|22.12.2016 14:05|

Или самим дать съесть все наркотики, что изъяли у них. Они сами дубу дадут и без расстрела.

Гость|22.12.2016 14:07|

А ведь болтали, что ОПГ в Пензе нет?!

Гость|22.12.2016 14:14|

за наркоту, правда - мочить надо . Столько людей уродами делают За наркоту , педофилию , изнасилование - мочить . Это уже психически неполноценные люди , кто такое совершает .

Гость|22.12.2016 15:35|

Гость писал(a):

за наркоту, правда - мочить надо . Столько людей уродами делают За наркоту , педофилию , изнасилование - мочить . Это уже психически неполноценные люди , кто такое совершает .
Правильно.Как на Филиппинах,спец.отряды президента Дутерте.

Имя: Гость
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