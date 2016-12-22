22.12.2016 | 11:01

В Пензенской области осуждены участники организованной преступной группы. 11 жителей региона в возрасте от 16 до 34 лет признаны виновными в серии преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Следствием и судом установлено, что с июля 2014 года по март 2015-го злоумышленники, используя возможности одного из криминальных интернет-магазинов, незаконно сбывали на территории Пензы и области синтетические наркотические средства.

«В преступной группе имелась своя иерархия, роли ее участников были четко распределены, разработана схема бесконтактной торговли. В целях конспирации члены ОПГ обменивались сообщениями без визуального контакта, путем использования интернет-мессенджеров и сим-карт, оформленных на подставных лиц, а финансовые операции осуществляли посредством электронных платежных систем. Передача наркотических средств происходила через заранее оборудованные тайники», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном СУ СК РФ.

При задержании у злоумышленников изъяли свыше 13 кг синтетических наркотиков, электронные носители и средства связи, при помощи которых они общались, а также другие предметы и документы, являющиеся доказательствами противоправной деятельности.

Расследование длилось более года. Следователи допросили около 50 свидетелей и провели 35 различных экспертиз.

Суд назначил участникам ОПГ сроки от 3 до 6,5 года лишения свободы. Они будут отбывать наказание в колониях общего и строгого режима.

«Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован», - добавили в СУ СК РФ.