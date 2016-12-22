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Криминал | В Пензе посетитель кафе, ударивший полицейского, получил реальный срок

22.12.2016|10:28
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В Пензе вынесен приговор 26-летнему местному жителю, напавшему на представителя власти.

Инцидент, ставший предметом разбирательства, произошел в ночь с 2 на 3 октября в одном из кафе на улице Кирова. Сотрудники полиции, расследовавшие грабеж, прибыли в заведение в поисках подозреваемого.

Когда один из стражей порядка подошел к посетителю, похожему на предполагаемого злоумышленника, и попросил его выйти на улицу, мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, стал вести себя агрессивно. Он нанес правоохранителю не менее двух ударов рукой по лицу.

«Указанными действиями полицейскому были причинены телесные повреждения, которые расцениваются как вред здоровью средней тяжести», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном СУ СК РФ.

По данному факту возбудили уголовное дело. Суд назначил виновному наказание в виде полутора лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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Гость|22.12.2016 10:44|

В Пензе посетитель кафе, ударивший полицейского, получил реальный срок....да можно было дальше и написать

Гость|22.12.2016 11:41|

Пьяный пацан избил полицейского? :))) Они как там аттестацию проходят?

Гость|22.12.2016 12:19|

Вот это уровень Буртасской Полиции. Салон Юго-Западный бьется в конвульсиях от смеха

Гость|22.12.2016 13:16|

Оперативный сотрудник полиции Артемьев полностью оправдан по статье 286 – «Превышение полномочий» – за отсутствием состава. Обвинение по убийству (статья 105 УК) переквалифицировано на статью 109 – «Причинение смерти по неосторожности. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы. Он совершенно случайно, будучи пьян, в отделе передернув затвор выстрелил в голову.

Гость|22.12.2016 14:13|

при нападении на полицейского в сша ..никакого суда бы небыло.....угадайте почеу...РАССЕЯ:(

Гость|22.12.2016 14:21|

то есть полицейский получил по лицу за то, что помешал человеку отдыхать, обвинив его в грабеже. так он по делу к парню пристал или тот справедливо возмутился?

Имя: Гость
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