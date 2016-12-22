22.12.2016 | 10:28

В Пензе вынесен приговор 26-летнему местному жителю, напавшему на представителя власти.

Инцидент, ставший предметом разбирательства, произошел в ночь с 2 на 3 октября в одном из кафе на улице Кирова. Сотрудники полиции, расследовавшие грабеж, прибыли в заведение в поисках подозреваемого.

Когда один из стражей порядка подошел к посетителю, похожему на предполагаемого злоумышленника, и попросил его выйти на улицу, мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, стал вести себя агрессивно. Он нанес правоохранителю не менее двух ударов рукой по лицу.

«Указанными действиями полицейскому были причинены телесные повреждения, которые расцениваются как вред здоровью средней тяжести», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном СУ СК РФ.

По данному факту возбудили уголовное дело. Суд назначил виновному наказание в виде полутора лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.